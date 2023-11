- In Genk is een 14-jarig meisje al vier weken vermist. Politie en parket stellen een onderzoek in. Child Focus verspreidt een opsporingsbericht.- De 22-jarige beschuldigde die zich morgen voor de rechtbank moet verantwoorden voor brandstichting waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen, heeft spijt van zijn daad. Dat zegt zijn advocaat voor het eerst in een gesprek met TV Limburg.- We krijgen vooral zaterdag nog veel regen met lokaal mogelijk wateroverlast, zegt TVL-weerman Michel Nulens. Het waakzaamheidspeil van de Limburgse rivieren is overschreden.- Drie Limburgse bedrijven halen als eerste in de wereld het hoogste duurzaamheidslabel van de Verenigde Naties. We hebben een verslag van David Bijnens in Genève.- En over twee maanden starten in Hasselt ingrijpende werken aan de studentencampus van de toekomst. Daarin is steeds minder plaats voor auto's.