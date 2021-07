Limburgers trokken de afgelopen maanden massaal naar buiten op zoek naar leuke activiteiten. Provinciaal Domein Dommelhof in Pelt nam daarom het initiatief om het outdoor-beweegaanbod uit te breiden. “Vanuit onze visie om sport en beweging voor iedereen toegankelijk te maken, ontwikkelden we een BeweeG-bos”, vertelt gedeputeerde Igor Philtjens (Open Vld). Het gloednieuwe BeweeG-bos bevat drie sportieve elementen. Het startpunt is een BeweeG-plein, met onder andere een beweegbank. Dat plein dient als startpunt voor het BeweeG-pad, een parcours waar kinderen en G-sporters verschillende natuurlijke hindernissen moeten overwinnen. Tot slot is er een leuke BeweeG-zoektocht waarbij een code moet gekraakt worden aan de hand van verschillende denk- en doe-opdrachten. “Afgelopen jaar werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk natuurbeleving is voor de fysieke en mentale gezondheid van de mensen”, vertelt gedeputeerde Philtjens. “De provinciedomeinen zagen hun bezoekerscijfers aanzienlijk toenemen. Het BeweeG-bos voegt een extra sportieve beleving toe voor deze bezoekers, zowel voor de toevallige voorbijganger als voor de bewuste bezoeker. Op deze manier vergroten we onze beweegvriendelijke publieke ruimte in Limburg.” BeweeG-plein als startpunt Centraal op een compacte groene beweeghoek staat een beweegbank. Deze bank is een all-in-one zitbank met meerdere beweegfuncties. Met de zes oefenstations en meer dan 250 potentiële oefeningen kan je het hele lichaam trainen. Zowel G-sporters, clubsporters, als senioren worden uitgedaagd op deze innovatieve bank. Het BeweeG-plein zet ook de groene context van het domein in de kijker. Het plein is gelegen langs de Dommel aan de rand van het bos en wordt afgezoomd met een insectenhotel en een bloemenweide. Materialen zoals boomstammen en rotsblokken vormen speelse beweegelementen die zorgen voor een sterke verankering met de natuur. BeweeG-pad en BeweeG-zoektocht Het BeweeG-pad is een avontuurlijke tocht van 1 km waarbij twaalf natuurlijke hindernissen overwonnen moeten worden. Hierbij gebruiken kinderen al hun bewegingsvaardigheden zoals springen, balanceren, werpen en klimmen. Ze trotseren onder meer een apenbrug over water, een hoge slinger en een evenwichtsparcours. Het personage Stientje Stekel bezorgt de kinderen met een BeweeG-zoektocht een extra uitdaging bovenop het BeweeG-pad. Ze moeten negen opdrachten tot een goed einde brengen om een echte BeweeG-bos-kampioen te worden. Toegankelijk voor G-sporters Als G-sportcentrum promoot Dommelhof de visie om iedereen geïntegreerd te laten sporten. Ook met dit nieuwe aanbod kunnen verschillende doelgroepen aan de slag. “Niet alleen G-sporters, maar ook senioren, jonge gezinnen, sporters, wandelaars, kortom iedereen is welkom om kennis te maken met het BeweeG-bos”, besluit gedeputeerde Philtjens.