In het museum De Mindere in Sint-Truiden opent een nieuwe fototentoonstelling van mensen in eenzaamheid die hun gevoelens uitdrukken in woord en beeld. In België heeft een op twee eenzaamheidsklachten en de tentoonstelling wil op die manier eenzaamheid -een thema waar toch veel taboe rond hangt- bespreekbaar maken. Een aantal Truienaren hebben zich daarom verenigd om een nieuwe woordenschat rond het thema te ontwikkelen.