- Lommel is in shock na een familiedrama. Een wagen met drie inzittenden is vannacht in het kanaal Bocholt-Herentals gereden. Het gaat om een vader met zijn twee kinderen, die 4 en 7 jaar oud zijn. De drie slachtoffers overleefden het niet. - Studenten in Hasselt kunnen voortaan goedkoper parkeren in de ondergrondse parkeergarage van het Dusartplein. - Werkgeversorganisatie Unizo minimaliseert de impact van Nationaal Park Bosland op het bedrijfsleven. - Het Ziekenhuis Oost-Limburg start met We Go To Work, waarin patiënten al in het ziekenhuis begeleid en geïnformeerd worden om een traject naar werk aan te vatten. - En de Maaseikse operazangeres Kelly Poukens strandt in de eerste ronde van de Koninging Elisabethwedstrijd.