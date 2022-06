Steve Bould is de nieuwe hoofdcoach van Lommel SK. Bould heeft een vast contract getekend en zal onmiddellijk met zijn taken beginnen in voorbereiding op de terugkeer van het eerste elftal naar de training volgende maand. Bould brengt een schat aan ervaring naar Lommel. Hij speelde op het hoogste niveau in het Engelse voetbal, bereikte de mijlpaal van 500 professionele optredens, en won de Premier League en FA Cup dubbel in 1997-98 voor Arsenal. Nadat hij in 2000 als speler met pensioen ging, ging Bould coachen. Hij heeft 21 jaar ervaring bij de Gunners, in verschillende functies bij zowel het eerste team als het U23 team. In die tijd heeft hij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van vele jonge spelers.