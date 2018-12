Operatie Pollino: 14 huiszoekingen en aanhoudingen in Limburg

Politie uit Nederland, Italië, Duitsland en België zijn gestart met een grootschalige actie tegen de ‘Ndrangheta, een maffiaclan uit Calabrië in Italië. De operatie kreeg de naam Pollino, naar de plaats waar de verdachten vandaan komen. Vanochtend zijn er 14 huiszoekingen en aanhoudingen verricht in Maasmechelen, Genk en Lanaken.



"90 leden van 'Ndrangheta -ook kopstukken- zijn opgepakt in operatie Pollino," klinkt het tijdens de persconferentie. Italiaanse restaurants, ijssalons,... in Duitsland, België, Nederland en Italië zijn in handen van de 'Ndrangheta. De horeca-zaken dienden als dekmantel voor witwasserij en drugshandel. Bij de operatie werd er ook 3 miljoen euro, 140 kg xtc en 4.000 kg cocaïne in beslag genomen.

Vanmiddag geeft de politie een persconferentie over de grote operatie. Volg de persconferentie hier live vanaf 12 uur: