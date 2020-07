- Het gemiddeld aantal coronabesmettingen blijft stijgen. In Limburg is het vooral opletten in Heusden-Zolder met 20 nieuwe besmettingen en Houthalen-Helchteren met 12. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs lijkt de situatie nu op die van begin maart en valt een tweede golf dus niet uit te sluiten.- Door het stijgend aantal besmetingen schrapt het gemeentebestuur van Heusden-Zolder een openluchtparty die zaterdag gepland stond. In het Sint-Franciscusziekenhuis is een personeelslid besmet en roepen ze iedereen op om zich aan de richtlijnen te houden.- Een verzekeringsagent waarschuwt: er bestaat geen reisverzekering die je beschermt wanneer de kleurcode van je reisbestemming verandert.- In Maasmechelen schiet een agent in de richting van een voertuig dat tijdens een vluchtmisdrijf probeert in te rijden op twee agenten. Op hetzelfde moment vindt er een poging tot plofkraak plaats in Maaseik.- En buurtbewoners in As zijn de overlast aan de drukke autokeuring in hun gemeente beu.