Live: volg hier vanaf 20u10 de match van Racing Genk tegen Lech Poznan

Racing Genk vertrekt morgen vol vertrouwen naar het Poolse Poznan voor de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League. Genk won de heenwedstrijd met 2-0 en wil donderdag ook in Polen zo snel mogelijk een doelpunt maken. "De Polen snel bij de keel grijpen, zodat we niet in de problemen komen en ons gewoon kwalificeren." Dat is het plan volgens Leandro Trossard.