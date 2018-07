Lommel: bouw grootste zonnepark van de Benelux start in oktober

Gouverneur Herman Reynders kondigt met onmiddellijke ingang een spilverbod van leidingwater af in Limburg. Zo mag u bijvoorbeeld niet de auto wassen, het zwembad vullen of uw stoep schoonspuiten. De tuin besproeien mag enkel tussen acht uur 's avonds en acht uur 's morgens. Voor regen- en grondwater geldt er voorlopig nog geen verbod. En hoewel het uitzonderlijk warm is, zijn de wegenwerkers aan de E313 tussen Beringen en Lummen asfalt aan het leggen. Op de E314, aan de brug over het Albertkanaal in Viversel, liggen de werken al een tijd stil. Het asfalt daar voldoet niet aan de kwaliteitsnormen.