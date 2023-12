STVV gaat in de competitie morgen op bezoek bij RWDM. In de heenwedstrijd won STVV nog in het diepe slot dankzij Daiki Hashioka. De Japanner is twijfelachtig en ook Zahiroleslam is er niet bij. In aanloop naar het duel van morgen spraken trainer Thorsten Fink én smaakmaker Jarne Steuckers met de pers. Die laatste staat in de belangstelling van andere clubs maar blijft daar rustig onder. "Ik ben gelukkig bij STVV en krijg hier veel kansen."