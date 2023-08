Lommelaar Sam de Visser verbreekt Belgisch record op WK G-zwemmen

In onze reeks 'De weg naar de top' over jonge, beloftevolle Limburgse sporters maken we vandaag kennis met rallypiloot Thomas Martens. De 17-jarige Hasselaar trok al op zijn elfde naar Finland omdat hij daar met een rallywagen mocht rijden. De voorbije jaren deed Thomas ervaring op in Finland en Letland. Vanaf volgend jaar - als hij 18 is - mag hij pas in België aan de slag. De jonge rallypiloot heeft een duidelijk plan voor ogen: hij geeft zichzelf 10 jaar om de eerste Belgische wereldkampioen rally te worden. Tom Kums zocht hem op in Hasselt.