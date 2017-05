Losse tickets Genk-STVV bijna uitverkocht

Ik heb zeker de ambitie om in Nederland aan de slag te gaan als trainer. Maar ik ben bij Genk begonnen voor de lange termijn en wil de club eerst naar een hoger niveau brengen. Woorden van Genk-trainer Albert Stuivenberg. Hij is vanavond te gast in TVL Sportcafé. Daarin blikken we ook vooruit naar de play-off finale tussen Genk en STVV. Het is duidelijk dat Stuivenberg op z'n hoede is voor de kanaries.