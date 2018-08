Dit zijn de tegenstanders van KRC Genk in de groepsfase

Met 3 doelpunten verschil kan Racing Genk morgen in Denemarken met een gerust gemoed beginnen aan de terugwedstrijd tegen Brondby, in de Europa League. Maar de thuisploeg gelooft nog in een stunt, zeker met de steun van de twaalfde man. En het kan een heksenketel worden in het stadion van Brondby, weet ook Niels Christiaens, die al ter plaatse is. Hij voorziet morgen samen met Jacky Mathijssen het commentaar bij de wedstrijd, die live wordt uitgezonden op TV Limburg vanaf 20u25.