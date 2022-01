- Een record aantal coronabesmettingen zorgt voor een complete chaos in de Limburgse scholen. Klassen gaan in sneltempo in quarantaine en scholen vrezen dat ze binnenkort opnieuw helemaal dicht moeten.- Sommige jongeren gaan voor extreme veranderingen in hun uiterlijk omdat ze zich door de coronacrisis niet goed in hun vel voelen. Kinder- en jeugdpsychiater Lieve Swinnen vraagt begrip voor de jongeren.- Iedere dag sneuvelt er een nieuw record, maar de coronacijfers zullen nog twee weken stijgen. Volgens gouverneur Jos Lantmeeters is het niet het moment voor versoepelingen.- En toch slaken de zaalsporten een noodkreet temidden van de stijgende coronacijfers. We moeten nu heropenen of we overleven het niet, zegt ook basketbaltopper Limburg United.- En in Bilzen ligt de omstreden trajectcontrole opnieuw onder vuur. Gooi het hele dossier in de vuilbak, zegt oppositieraadslid Wouter Raskin.