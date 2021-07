Luc Nilis in Christiaens & Co kritisch voor Rode Duivels

Racing Genk heeft vandaag zijn nieuwe thuistenue van volgend seizoen voorgesteld. In een filmpje onthult Bryan Heynen het nieuwe wedstrijdshirt. Ook komend seizoen zal KRC Genk zijn thuiswedstrijden in de traditionele clubkleuren blauw en wit spelen. Wel nieuw dit jaar is dat de club besloot om enkele supporters te betrekken bij het ontwerp van de wedstrijdoutfit. “KRC Genk is een club voor én door de supporters”, vertelt algemeen directeur Erik Gerits. “Ondanks corona en de vele wedstrijden zonder publiek, zijn we altijd in nauw contact gebleven met hen. De nieuwe shirts zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Nu is het aan onze spelers én supporters om in België en Europa te schitteren in deze prachtige outfit, waarbij ook onze partners voor de eerste keer volledig geïntegreerd zijn in het design.” Racing Genk zal komende seizoenen de supporters opnieuw betrekken bij de keuze van de wedstrijdshirts.