- De Hasseltse burgemeester Steven Vandeput komt verzwakt uit de kiesstrijd. Dat heeft gevolgen voor Hasselt maar ook voor de politieke machtsverhoudingen in Limburg.- In Sint-Truiden is Ludwig Vandenhove onderweg om na zes jaar oppositie opnieuw burgemeester te worden.- Welke coalities worden er gevormd in de gemeenten en hoe is alles aan elkaar gelinkt met de onderhandelingen over het provinciebestuur? We praten erover met onze politiek journalist Luc Moons.- CD&V is in Limburg de grote winnaar van de verkiezingen. CD&V-burgemeester Wim Dries boekt een historische overwinning in Genk. We hebben beelden van emotionele feestvierders.- En hij is als 18-jarige nog maar net begonnen aan een opleiding journalistiek maar hij is nu al verkozen. Staf Lambrechts zetelt als jongste raadslid in Limburg in de gemeenteraad van Beringen.