Enkele jonge Limburgse boeren verenigen zich om de burger beter te informeren over de gevolgen van het stikstofakkoord. Volgens de landbouwers is de berichtgeving over de sector vaak negatief en onjuist. Met de vzw Boer&Verstand willen ze een frisse stem brengen in het maatschappelijk debat, onder andere met een podcast over stikstof in Vlaanderen. Het opzet is om ook de politiek wakker te schudden en zo de toekomst van de landbouwsector te verzekeren.