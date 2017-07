Maar liefst 17 huwelijken in Hasselt op 07.07.17

Voor de familie Briers uit Beringen is de zomervakantie helemaal in het water gevallen. Ze boekten via Thomas Cook een Nijlcruise in Egypte, maar bij aankomst kregen ze te horen dat die niet kon doorgaan wegens te weinig boekingen. Er waren 2 opties: een busreis in de plaats of onmiddellijk terug naar huis vliegen.