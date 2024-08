Politiezone LRH heeft een man gearresteerd die een kassa heeft gestolen van een Hasseltse horecazaak. Tijdens de noodoproep van een getuige had hij de kassa nog onder zijn arm. Even later kon hij gearresteerd worden.De man had de kassa kassa langs de straat gedumpt. De politie kon hem in de nacht van maandag 12 augustus en dinsdag 13 augustus oppakken met een grote som geld op zak. Het gaat om een veelpleger die al bekend stond om diefstallen uit voertuigen. En naast de inbraak in de horecazaak kon de politie hem ook linken aan meerdere diefstallen in diezelfde nacht.De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft beslist hem aan te houden. De horecazaak van wie de kassa was, heeft het geld inmiddels terug.