Maaseikse sopraan Kelly Poukens niet naar halve finale Koningin Elisabethwedstrijd

Kelly Poukens uit Maaseik heeft de halve finale van de Koningin Elisbathwedstrijd niet gehaald. De 30-jarige operazangeres mocht gisteren aantreden in de eerste ronde van de wedstrijd, en wist haar publiek ook te ontroeren. Maar een plekje in de halve finales wist ze uiteindelijk niet te bemachtigen. Dit is een fragment uit Poukens haar auditie. De Maaseikse werd uit meer dan 400 kandidaten gekozen. En was als enige Vlaamse sopraan geselecteerd voor de Koningin Elisabethwedstrijd. Dat is wereldwijd een van de belangrijkste wedstrijden in de klassieke muziek. Poukens bereidde zich maandenlang voor op de wedstrijd. Maar haar avontuur eindigde gisteren al in de eerste ronde. De halve finales van de Koningin Elisabethwedstrijd vinden plaats op woensdag en donderdag.