Door corona hebben de lokale kunstenaars van Bilzen dit jaar geen expositie kunnen organiseren. 'Kunstkijkers' transformeert het centrum tot één grote expositie. De hele maand mei verfraait een vijftigtal lokale artiesten de etalages in de Bilzerse binnenstad met het project 'Kunstkijkers'. En wie de werken van de Kunstacademie wil bewonderen, kan binnengluren, van op een stelling. (Foto: JoGe) "Met dit initiatief zetten we tientallen kunstenaars uit de regio letterlijk in de kijker. Maar dit is geen traditionele tentoonstelling. Door hun werken in de vitrines van handelszaken te plaatsen, boren de artiesten een nieuw en ruimer publiek aan, namelijk mensen die graag winkelen en toevallige passanten. Die laagdrempelige aanpak kan tot een interessante kruisbestuiving leiden," vertelt schepen van cultuur Griet Mebis. Gratis van kunst proevenGie Motten, curator van Kunstkijkers en gewezen leerkracht aan de academie, en fotografe Kim Nijs zijn eveneens fan van het laagdrempelige concept: "Vaak zijn het dezelfde personen die exposities bezoeken. In Bilzen daarentegen kan echt iedereen in mei gratis van kunst proeven zonder een ticket voor een museum te moeten kopen. Dat verhoogt de betrokkenheid. In de begeleidende folder staan alle artiesten netjes opgesomd per handelszaak. Geïnteresseerden kunnen zo rechtstreeks contact met hen opnemen als ze een werk mooi vinden." Extra klantenEen win-winsituatie, zoals dat heet, en dat geldt ook voor de middenstand. "We vertrouwen erop dat al die artistieke creaties mensen zullen aanzetten om de winkels binnen te stappen en de nieuwste collecties te ontdekken. Dat kan helpen om de misgelopen inkomsten tijdens de lockdowns wat goed te maken. Via Kunstkijkers krijgen handelaars de mogelijkheid hun zaak op een originele manier in het spotlicht te zetten en op die manier extra klanten aan te trekken," aldus schepen van lokale economie Bruno Steegen. WedstrijdPassanten die laten weten welke combinatie van kunstwerk en etalage ze het meest geslaagd vinden en waarom, maken kans op een cheque van 500 euro, te spenderen bij één van de deelnemende artiesten. Voorts zijn er 50 digitale geschenkkaarten van 25 euro te winnen. De folders met wedstrijdformulier zijn verkrijgbaar in de betrokken winkels, de Toeristische Onthaalcentra van Bilzen, Alden Biesen, Hoeselt en Riemst en cultuurcentrum De Kimpel. De ingevulde formulieren kunnen tot 1 juni in de speciale brievenbus aan het oude stadhuis op de Markt gedeponeerd worden. Gluren bij de KunstacademieTot slot is er de opmerkelijke actie van Kunstkoepel – Academie voor Beeld in de Hospitaalstraat. Door corona is het niet mogelijk voor het publiek om alle afdelingen in het gebouw te bezoeken. Toch krijgt iedereen de kans om binnen te gluren in de ateliers en niet alleen op het gelijkvloers. Schepen van academie Griet Mebis: "Begin mei komen er op meerdere plaatsen rond het gebouw stellingen, die tot en met zondag 16 mei inkijk bieden in verschillende werkruimtes. Hoogtepunt wordt het weekend van 8 en 9 mei. Dan zijn er demonstraties raku stoken en zeefdrukken. In de expogang op het gelijkvloers stelt het atelier Grafiekkunst tentoon." Binnengluren in de academie kan ook tijdens de weekdagen als de lessen bezig zijn. De beste momenten zijn tussen 14 en 17 uur, van 18.30 tot 22 uur en in het weekend van 9 tot 12.30 uur. Inschrijven is niet nodig maar de maatregelen inzake social distancing dienen steeds te worden nageleefd. Meer info: www.visitbilzen.be/kunstkijkers