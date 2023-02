Man doodt kinderen en ex in Pelt en pleegt nadien zelfmoord

Een man uit Wijnegem heeft een celstraf van 8 jaar gekregen voor brandstichting aan een woning in Borgloon. De feiten dateren van 2019. In de nacht van 22 september, rond 5 uur ’s ochtends, werd de politie opgeroepen voor een brand aan een woning in de Bartholijnsstraat in Hoepertingen. Het bleek om brandstichting te gaan, de feiten werden gefilmd door bewakingscamera’s in de buurt. Op de beelden zijn twee gemaskerde mannen te zien, een van hen giet benzine op de voordeur en steekt het goedje vervolgens in brand. De speurders komen uiteindelijk uit bij een dertiger uit Antwerpen, die banden heeft met het drugsmilieu. De rechter veroordeelt de man tot 8 jaar cel en een schadevergoeding van zo’n 4.000 euro aan de slachtoffers.