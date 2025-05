Man onthoofd aangetroffen in Hasselts kraakpand: twee verdachten aangehouden

Een 15-jarige jongen uit Riemst is woensdag zwaargewond geraakt toen een schoolbus tegen een boom botste op de Maastrichtersteenweg. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. In de bus zaten twee leerlingen van Buso Sint-Gerardus in Diepenbeek met een begeleidster. De jongeman van 15 jaar kwam na het ongeval klem te zitten in het voertuig en kon na twee uur bevrijd worden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. Hij liep verschillende breuken en verwondingen op maar zijn situatie is ondertussen stabiel. De begeleidster mag het ziekenhuis vandaag verlaten. Het is nog onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De buschauffeur die lichtgewond geraakte, kan zich voorlopig niets van het ongeval herinneren. Het parket heeft de autobus voor nader onderzoek in beslag genomen. De chauffeur legde een negatieve ademtest af.