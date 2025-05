Man overleden na steekpartij in Kleine-Brogel

Drie verdachten van de brandstichting bij een cipier in Heers zijn voor de raadkamer in Tongeren verschenen. Ze geven hun aandeel in de zaak toe. De vermoedelijke opdrachtgever is een gevangene met een zwaar strafblad. Hij zou wraak hebben willen nemen op de cipier, waarmee hij te maken kreeg in de gevangenis van Leuven-Centraal. Maar hij blijft elke betrokkenheid ontkennen. In de zaak, waar in totaal een zestal aanhoudingen zijn gebeurd, staat ook een 20-jarige beloftevolle voetballer terecht. Hij zou de eigenlijke brandstichter zijn. Zijn advocaat vraagt om zijn vrijlating, omdat zijn cliënt goed meewerkt met het gerecht.