Man rijdt eigen vrouw dood in Hasselt

In Hasselt heeft een man zijn eigen vrouw per ongeluk dood gereden in hun garage. John Terra is deels verlamd van de shock nadat hij inbrekers in zijn villa betrapte. De muzikant kan geen gitaar meer spelen. In Sint-Truiden is ophef ontstaan over videobeelden van een buschauffeur van De Lijn die met passagiers in zijn bus smst, eet en dampt. En de vinylplaat is helemaal terug. Muziekliefhebbers kopen al acht jaar na elkaar meer platen.