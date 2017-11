Man zwaar gewond bij gasontploffing en uitslaande brand in vakantiepark Blauwe Meer in Lommel

Bij een gasontploffing en een uitslaande brand op in het vakantiepark Blauwe Meer in Lommel is een man zwaar gewond geraakt. Alle Limburgse brandweerkorpsen werden opgeroepen om te helpen blussen met tankwagens. In de late voormiddag werd de brandweer opgeroepen voor een uitslaande brand in een complex aan de ingang van het vakantiepark. Daar verblijven buitenlandse werkkrachten. De brand was het gevolg van een gasontploffing nadat een gasleiding werd overgetrokken bij werkzaamheden. Het gebouw stond in een mum van tijd in lichterlaaie. Een arbeider liep ernstige brandwonden op.