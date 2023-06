Markt van Halen zes dagen afgesloten voor verkeer voor archeologisch vooronderzoek

Stad Halen gaat de Markt en haar omgeving heraanleggen. Voordat de plannen uitgevoerd kunnen worden dient er eerst een archeologisch vooronderzoek te gebeuren om te bepalen of er een archeologisch onderzoek nodig is.

Het vooronderzoek verloopt in twee fasen. Eerst worden de Markt en de omliggende straten geofysisch gescand aan de hand van elektronische en magnetische signalen. Het gaat hier over bodemscans. Er gaat dus nog geen schop in de grond. In een tweede fase worden er proefputten gegraven. Vermoedelijk zal dit begin september zijn. De resultaten van dit vooronderzoek bepalen uiteindelijk of er een archeologisch onderzoek nodig zal zijn of niet.

Voor de bodemscans moeten de Markt en enkele omliggende straten verkeersvrij worden gemaakt. De scans worden uitgevoerd op 4, 5, 6, 10, 11 en 12 juli. Op die manier kunnen de jaarlijkse festiviteiten op de Markt doorgaan en is de hinder voor omwonenden en handelaars beperkt. Voor voetgangers en fietsers blijft de werkzone altijd toegankelijk. Zolang ze de geofysicus ongestoord zijn werk laten doen.



Gemotoriseerd verkeer moet een omleiding volgen. De omleidingen gelden enkel tijdens de werkuren van 07.00 u. tot 18.00 u.



Door het onderzoek wordt de bushalte Halen Markt niet bediend. De wekelijkse markt gaat op 5 en 12 juli tijdelijk door op het Raubrandplein. Alternatieve parkeerplaatsen in de buurt zijn aan de basisschool Wegwijs, op het Raubrandplein en de straat Raubrandplein zelf.