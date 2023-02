Diederik Herbots van de Hasseltse sterrenzaak Ogst en Pieter Béatse van De Stadt van Luijck in Sint-Truiden zijn de beste sommeliers van Limburg. Met een ex aequo dingen ze in maart mee naar de Sommelier of the Year 2023 voor België. Niet de concurrentie an sich maar de mogelijk de naambekendheid van de rivalen uit pakweg Antwerpen is groot. Maar die proef je niet aan tafel. Béatse is 23 jaar en Herbots is 23 jaar bezig. De ervaring en de nieuwkomer maken van Limburg een wijnkennersprovincie.