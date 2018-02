Mega-investering wordt grootste Limburgs tuincentrum in Ham

De verre export van Limburgse bedrijven kent de grootste stijging in zeven jaar. Exportbestemming nummer 1 is China. Vooral Azië is erg in trek. Onze Limburgse economie boomt als nooit tevoren en het handel drijven met andere landen is de verklaring voor dat succes, samen met het groot aantal starters in Limburg. Eén van de bedrijven die het erg goed doen is Luminex, dat dataverbindingen verzorgt, onder meer voor optredens van Beyoncé.