Met ‘BarZup’ blazen Hasseltse studenten lokale horeca nieuw leven in

Comedy-avonden, speeddates en netwerkavonden… Een groep studenten van Syntra PXL heeft grootse plannen voor de Hasseltse horeca. Met BarZup organiseren ze maar liefst 9 events op een halve maand tijd. “Veel cafés hebben het moeilijk om het hoofd boven water te houden. De coronacrisis heeft er lelijk ingehakt,” klinkt het.

Met het aantal cafés in Hasselt dat in de afgelopen jaren is afgenomen, en de toenemende uitdagingen in de horeca, hebben veertien studenten marketing en eventmanagement besloten om actie te ondernemen. Ze willen de horeca nieuw leven inblazen. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met tapasbar El Sueño op de Hasseltse Fruitmarkt om BarZup te lanceren. Met dit concept richten ze zich specifiek op jongeren.

Het concept draait om het organiseren van 9 verschillende evenementen van 16 tot 30 maart, variërend van feesten, tot comedy nights en speeddates. Zo hopen ze de horeca te doen heropleven en tegelijkertijd een platform te bieden voor jong talent en bekende DJ's uit Limburg. ‘We trekken daarnaast ook alle registers open met een Silent Disco waarbij je uit een koptelefoon jouw favoriete muziek hoort knallen,” aldus de studenten.

BarZup als een testcase

Het succes van dit initiatief kan een blauwdruk vormen voor andere cafés en restaurants in de regio om hun aanbod te diversifiëren en nieuwe klanten aan te trekken volgens studente Silke Dalemans: “Het is een win-win voor de studenten en El Sueño, maar meteen ook een testcase voor het café. Nadien wordt de zaak opnieuw open gesteld voor feestjes of andere leuke ideeën. Dit kan zich als een olievlek uitbreiden over de Hasseltse Horeca, en hopelijk ook naar de rest van Vlaanderen.”