Op zaterdag 1 juni organiseert Pukkelpop een exclusieve try-out van The Haunted Youth in Club 26 in Genk. Ze spelen er een nieuwe set ter voorbereiding van hun enige Belgische zomershow. The Haunted Youth kreeg met hun debuutplaat "Dawn of the Freak" zowel nationaal als internationaal lovende reviews. Frederik Luyten, woordvoerder Pukkelpop: ‘Deze try-out was een mooie opportuniteit. Muziekevents organiseren is sowieso onze dada en niet gebonden aan een specifieke locatie. Ook wat dat betreft biedt Limburg een schat aan mogelijkheden. Door ons aanbod in de regio nog meer te versterken, willen we blijven bijdragen aan de bloeiende lokale muziekscene.' De ticketverkoop start nu donderdag om 11u via www.pukkelpop.be/try-out. Plaatsen zijn zeer beperkt.