Mirko Licata nieuwe trainer Bocholt VV

Patro Eisden bestaat 75 jaar en dat viert de traditieclub met een overzichtstentoonstelling in het cultureel centrum van Maasmechelen. Vital Borkelmans, Nico Claesen of Manu Karagiannis. Het zijn maar enkele van de vele talenten die Patro Eisden in de loop der jaren voortbracht. En dat is meteen ook de rode draad doorheen de expo. Want wie de club ook in handen heeft, de Patro-jeugd heeft er al die jaren voor gezorgd dat ze nu haar jubileum mag vieren, klinkt het.