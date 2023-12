Moordenaar van Gabby Hessels na 14 jaar vrij

In het assisenproces rond de martelmoord, overlopen de speurders vandaag de tijdlijn van de gruwelijke feiten in maart 2019. Ze beginnen met de ontvoering van het slachtoffer, aan zijn woning in de wijk Nieuwe Kempen. Vervolgens wordt hij verplaatst naar de garage van één van de beschuldigden in Genk. Daar wordt hij een drietal uren gemarteld. Aan de hand van camerabeelden op straat en opnames van de verhoren van de beschuldigden bij de politie, vertellen de speurders wat er zich precies heeft afgespeeld. Opvallend: slechts 1 van de 13 beschuldigden was nooit aanwezig op één van de plaatsen delict, tijdens de ontvoering en foltering.