Morgen opent Japanse Tuin: kerselaren in bloei

In 2020 bleef de Japanse Tuin gesloten, net toen de kerselaren bloeiden. Dit tot spijt van vele natuur- en cultuurliefhebbers. Ondanks de nieuwe corona-maatregelen, mag de Japanse Tuin als buitenlocatie dit jaar wél opengaan.



Met 225 exemplaren zijn de kerselaren de trots van de Japanse Tuin. Elk jaar kijken bezoekers vol verwachting uit naar het bloeien van deze alom bekende roze bloesems. Op 1 april opent de Tuin zijn deuren en kunnen bezoekers de kerselaars in beginnende bloei bewonderen. Dit jaar valt het bloeien mooi samen met de geplande opening waardoor de bezoekers de bloesems doorheen april in hun piekperiode kunnen bewonderen.

Conform de coronarichtlijnen, zullen er in de weekends ook eet- en drankstandjes aanwezig zijn, al zij het in beperkte mate. "Ik ben blij dat we terug vanaf de geplande seizoenstart - steeds weer één van de hoogtepunten van het jaar vanwege de bloei van de kersenbloesems - bezoekers kunnen ontvangen. De voorbije winter hebben we overigens niet stilgezeten. Naast het uitvoeren van verschillende renovatie- en verbeteringswerken in de tuin, werd een boeiend jaarprogramma in elkaar gestoken, met vertrouwde én nieuwe evenementen. Het zwaartepunt van de agenda hebben we om voor de hand liggende redenen niet in het voorjaar gelegd, in de goede hoop dat we zo onze kalender op een normale manier zullen kunnen afwerken. We willen op die manier zoveel mogelijk bezoekers een kans geven ten volle van de tuin én de unieke evenementen te genieten," vertelt Schepen Rik Dehollogne.

De Japanse Tuin maakt ook zijn jaarprogramma bekend bij zijn opening. Klassiekers als het Chrysantenfestival en het Obonfestival keren weer terug. Daarnaast plannen ze in de maand juli ook een Japanse gevechtskunstenshowcase ter gelegenheid van de Olympische Spelen in Japan. Lokale verenigingen krijgen zo de kans om hun technieken en de kunst in ‘gevechtskunst’ te tonen aan een breed publiek.

Foto: FB Japanse Tuin