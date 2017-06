Moslims nodigen TVL kijkers uit op etentje tijdens ramadan. Schrijf hier in

- Het parket rolt drie grote cannabisplantages op. In het kader van de operatie Cleanhouse vallen de speurders binnen op zes plaatsen in Limburg. Ze pakken drie verdachten op. - Werkgeversorganisatie VOKA geeft het startschot aan de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. In een nooit gezien enquête spreken werkgevers zich uit over de lokale besturen.- Na jarenlange verwaarlozing opent de toeristische topper Domein Bovy dit weekend opnieuw zijn deuren in Heusden-Zolder.- Peter Croonen is de nieuwe voorzitter van Racing Genk. In zijn allereerste live interview op TV Limburg spreekt hij de ambitie voor de top 3 uit.- Waarom wordt het nieuwe rijbewijs zo moeilijk, en wat moet je nu allemaal kunnen? Wij doen de test.