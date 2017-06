Muurschildering voor overleden Luana in Genk

Vanochtend om 8 uur ging de temperatuur in Kleine Brogel al over de 25 graden (26.1° om precies te zijn). Hierdoor kunnen we nu officieel spreken van de eerste hittegolf van het jaar. Bij een hittegolf moet de temperatuur vijf opeenvolgende dagen 25 graden of meer bedragen, waarvan drie dagen 30 graden of meer. Afgelopen zondag haalden we maxima van 28.2°, maandag 32.0°, dinsdag 31.2° en gisteren 31.0°. Bijgevolg hadden we voor vandaag voldoende aan maxima temperaturen boven de 25°. En dat bereikte we in onze provincie dus al om 8 uur deze ochtend. Hittegolf in juni: uitzondering Een hittegolf in juni blijft toch eerder uitzondering dan de regel. Het is pas de zevende keer sinds het begin van de metingen, eind 19e eeuw, dat er een hittegolf is tijdens deze maand. De vorige dateert al van 2006. Toen duurde de hittegolf 5 dagen waarvan de warmste dag 31.1° was. Die hittegolf gaan we dit jaar overtreffen want de warmste dag zullen we wellicht vandaag krijgen. De temperatuur kan oplopen tot lokaal 35°. Daarnaast is de kans groot dat we de hittegolf nog met een dag verlengen, want ook morgen zullen we in onze provincie temperaturen boven de 25° krijgen. Warmste nacht van het jaarAfgelopen nacht was ook officieel de warmste van het jaar. De temperatuur daalde in Ukkel, het officiële meetstation voor ons land, niet onder de 22°. In onze provincie daalde het kwik wel naar zo’n 19.4° in Kleine Brogel. De komende nacht zal het minder warm blijven. Er is kans op lokaal een onweer of regenbui waardoor het bijgevolg wat zal afkoelen. Ook de wind zal in kracht toenemen. Misschien wel het ideale moment om de warmte uit je huis te jagen.