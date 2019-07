De opbouw van Pukkelpop 2019 is van start gegaan. Over exact een maand opent het festival in Kiewit zijn deuren. De opbouwwerken gebeuren vanaf nu aan een strak schema tot tien minuten voor de opening van het festival in augustus. Het houten wandelpad op de festivalweide zal dit jaar worden doorgetrokken over het hele terrein. Dit heeft een impact op de indeling van de podia. Later volgt meer in het TVL Nieuws.