Na dodelijk ongeval in Diepenbeek: Wegen en Verkeer neemt maatregelen

De gemeente Pelt wil dat de Vlaamse regering eindelijk knopen doorhakt in het mobiliteitsdossier van de omleidingsweg. Die weg moet een oplossing bieden voor het verkeersinfarct in het centrum van Neerpelt. 6 mogelijke tracés worden onderzocht. Het dossier sleept al 30 jaar aan, mede omdat natuurgebied De Holen dwars door het voorkeurstracé loopt. In 2018 kleurde Geert Bourgeois het gebied in als cultuurhistorisch landschap. En ook ministers Matthias Diependaele en Ben Weyts willen niet aan die bescherming raken. De gemeente Pelt wil dat de Vlaamse regering eindelijk een voorkeurstraject aanduidt, in plaats van één tracé te blijven ondermijnen.