Natuur en Bos telt aantal vogels dat sterft door hoogspanningskabels

- De dader van het vluchtmisdrijf vorige maand in Hasselt heeft enorme spijt van wat hij heeft gedaan. Dat zegt hij in een exclusief gesprek met onze redactie. Bij het vluchtmisdrijf raakten drie jongeren gewond. - Voor het hof van assisen in Tongeren getuigen ex-vriendinnen over hun bizarre relatie met seriemoordenaar Hardy. - Grote delen van Limburg werden vanochtend onverwacht bedekt door een laag industriesneeuw. Het gaat om een zeldzaam weerfenomeen dat onmogelijk te voorspellen is. - Het barre winterweer veroorzaakte vier ongevallen op 200 meter op de E313 in Hoeselt en Tongeren. In heel Limburg werden de pechverhelpingsdiensten overstelpt met oproepen voor auto's die niet wilden starten door de vrieskou. - En de kans is groot dat we al vanaf woensdag kunnen schaatsen in de vrije natuur.