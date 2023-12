Natuurhulpcentrum haalde afgelopen jaar 10.382 dieren op

door Birgit Van Asten

Voor het natuurhulpcentrum in Oudsbergen was 2023 één van de drukste jaren tot nu toe met maar liefst 10.382 dieren die werden opgevangen. Het meest schrijnende verhaal voor Frederik Thoelen was dat van Yampil, de Russische beer die als enige overlevende achterbleef. Hij gaat binnenkort naar Schotland. De samenwerking met organisaties in het buitenland verloopt steeds beter. Zo gaan de twee Oekraïense leeuwen Tsar en Jamil begin volgend jaar naar Zuid-Afrika. Maar de wachtlijst voor dieren blijft erg lang, daarom is het een goede zaak dat het nieuwe gebouw volgend jaar zal klaar zijn.