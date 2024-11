Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt Witwangtoerako in Zepperen

Enkele dagen geleden werd er een Witwangtoerako gespot in een tuin in Zepperen, Sint-Truiden. De soort komt vooral voor in de jungles van Oost-Afrika en wordt bij ons soms als huisdier gehouden. De vogel is een echte fruiteter en dat is er in deze periode amper te vinden. Daarom liet de vogel zich makkelijk vangen in de vangkooi met een fruitkorf als lokaas. Op dit moment komt hij nog op krachten in het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. De witwangtoerako was geringd, ze proberen nu te achterhalen wie de eigenaar is.