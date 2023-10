Natuurhulpcentrum vangt groene meerkat op

Het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen vangt een groene meerkat op die in beslag werd genomen in Lokeren. Het is in ons land strikt verboden om apensoorten als huisdier te houden.

De groene meerkat ‘Sjaakie’ werd afgelopen weekend in beslag genomen door de Politiezone Lokeren en de Dienst Dierenwelzijn. De aap werd aangetroffen op de zolder van een woning in Lokeren. Het dier zat vastgebonden aan een ketting en droeg een luier.

Het dier krijgt voorlopig een nieuwe thuis in Oudsbergen. Op de quarantaine-afdeling van het Natuurhulpcentrum zullen de komende drie maanden de nodige medische testen worden uitgevoerd. Ook wordt het dier volledig gecontroleerd. Als alles in orde is, zal het Natuurhulpcentrum na de quarantaineperiode beginnen zoeken naar een nieuwe, definitieve thuis voor Sjaakie.