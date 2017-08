Natuurhulpcentrum vangt twee verwaarloosde beren uit Albanië op

Na een reis van 3.367 km mocht het Natuurhulpcentrum twee verwaarloosde bruine beren Henk en Eso ontvangen. Elke kilometer van hun lange reis, was er eentje op weg naar een betere toekomst. Want broer en zus hebben op hun jonge leeftijd (3 jaar) al heel wat moeten doorstaan.

Het duo werd in het wild geboren in de bergen van Albanië. Ze werden als welp uit de natuur geroofd. Daarvoor werd hun moeder doodgeschoten. Jonge beren dienen vaak als toeristische attractie in Oost-Europese landen en dat was ook het lot dat Henk en Eso te wachten stond. De berenwelpjes werden verkocht aan een hotel dat ze op de parking 'tentoonstelde' in een aftandse kooi. Als de dieren al eten kregen, waren het restjes uit het restaurant en water dronken ze uit de plassen na een regenbui. Van verzorging of opvolging door een dierenarts was al helemaal geen sprake. Broer en zus waren zo goed als uitgehongerd toen vrijwilligers van Animal Rescue Albanië en Four Paws hen ter hulp schoten. Met eigen middelen kochten ze voedsel voor de dieren en lieten ze een dierenarts komen om hun toestand in de gaten te houden.

Een grootse reddingsoperatie werd op poten gezet en het ellendige leven van de beren eindigde toen ze in beslag werden genomen. Ze kregen een tijdelijk onderkomen in de zoo van Tirana zodat het Natuurhulpcentrum ondertussen het papierwerk kon afhandelen. Een gespecialiseerde transporteur bracht de dieren van Albanië naar Opglabbeek, een tocht van 3.367 km waarbij 9 landen werden doorkruist. Henk en Eso verblijven nu in quarantaine. Op die manier kan de dierenarts de beren beter opvolgen, want beide dieren zijn nog steeds erg mager en in slechte toestand. Hopelijk komen de dieren er nu snel weer bovenop, en staat hen nog een mooie toekomst te wachten.