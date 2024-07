- Oplichters gebruiken vacatures van JBC om toegang te krijgen tot bankrekeningen van sollicitanten. De 19-jarige Imke uit Sint-Truiden waarschuwt.- Het dodelijke blauwtongvirus is uitgebroken bij schapen op de Herkenrodesite in Hasselt. In Nederland is er al paniek. Hier is het nog afwachten.- De afschaffing van de provinciebesturen ligt op tafel bij de regeringsonderhandelingen. Dat zegt Alain Yzermans, voorzitter van Vooruit Limburg. Hij is tegen.- De moskee in Pelt breidt dan toch uit. Na protest is twee jaar lang overlegd met de buurt en zijn de plannen bijgestuurd.- En Rock Herk trapt zijn veertigste festivaleditie af en trakteerde met taart. We gaan live naar het terrein met Tine Oyen.