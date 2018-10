Natuurpunt maakt nieuwe beelden waarop wolvin Naya duidelijk te zien is

Racing Genk heeft uitgehaald in de Europa League. Het versloeg de Turkse topclub Besiktas met 2-4. Samatta (2 keer), Ndongala en Piotrowski zorgden voor de doelpunten aan Genkse zijde. Door de overwinning komt Genk alleen aan de leiding in groep I met 6 op 9. Over veertien dagen speelt het team van Philippe Clement in eigen huis tegen de Turken. Reacties krijgt u morgen in het TVL Nieuws van 12u30.