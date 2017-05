Neerpeltenaar verdrinkt tijdens zwempartij

*Het station van Hasselt is het station van de schande. Na de roltrappen hebben nu ook de klokken het begeven. Ten vroegste volgend jaar voor de zomer zouden de verfraaiingswerken beginnen. *In Hasselt krijgt de Marokkaanse gemeenschap een nieuwe moskee. De bouwvergunning is goedgekeurd. *Met 32,3 graden in Kleine Brogel was het puffen vandaag. Voor vanavond en vannacht zijn zware onweders met mogelijk hagel voorspeld en daarna daalt de temperatuur. *En Ruslan Malinovskyi blijft bij Racing Genk. Hij tekent voor 4 jaar. Met Patrick Janssens van Genk en Roland Duchâtelet van STVV hebben we het vanavond in TVL sportcafé over de toekomstplannen.