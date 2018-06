Limburgers opnieuw leren genieten zonder wifi en electriciteit is doel vakantiedomein Neeroeteren

Boeren moeten willen meewerken om de modderstromen, zoals in Diets-Heur in Tongeren te voorkomen. Dat zegt gedeputeerde voor Natuur Ludwig Vandenhove. Hij vraagt ook aan alle Limburgse gemeentebesturen om hun verantwoordelijkheid te nemen en niet zo maar vergunningen af te leveren voor bouwverkavelingen in overstromingsgebied. Gisterenavond was het weer van dat. In Diets-Heur liepen al voor de tweede keer in enkele dagen tijd modderstromen binnen in de huizen.