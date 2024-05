Een 74-jarige vrouw is overleden na een ongeval op de Bilzersteenweg in Tongeren. De vrouw botste tegen een MUG die op weg was naar een spoedinterventie. De mugarts raakte lichtgewond. Het ongeval gebeurde rond 18 uur. Een MUG reed naar een dringende interventie in Hoeselt toen de 74-jarige bestuurster de Bilzersteenweg opreed. De twee wagens botsten. De klap was enorm. De mugwagen kwam zo’n honderd meter verder tot stilstand. De 74-jarige vrouw overleefde het ongeval niet. De mugarts raakte lichtgewond.