Nieuwe hittegolf op komst: waarschuwingsfase hitteplan afgekondigd

Op twee plaatsen in Limburg - in Zonhoven en in Lummen - zijn vaten met drugsafval gedumpt. Het toont nogmaals aan dat de Limburgse grensstreek een draaischijf is voor de aanmaak van XTC en synthetische drugs in vaak professioneel gerunde labo's. In Maaseik schiet de civiele bescherming de stad te hulp in de strijd tegen de eikenprocessierups.Een groente- en fruitboer trakteert zijn klanten op champagne. Hij moest zijn zaak een maand sluiten door de werken aan de brug in Stokrooie.Kampioen Racing Genk is klaar om de eerste prijs van het seizoen te pakken in het supercup-duel tegen KV Mechelen. En likkebaardende viervoeters worden verwend in Beringen. Op be-MINE is een heuse hondenbar geopend.