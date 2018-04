Nieuwe Limburgse politiecentrale zoekt 24/7 naar online informatie om agenten op de baan te helpen

Politie CARMA heeft momenteel meerdere auto’s geïdentificeerd die betrokken waren in de trouwstoet in de Stalenstraat in Genk afgelopen weekend. De chauffeurs zetten toen heel de buurt op stelten. Er werd ook geschoten. Verder onderzoek moet uitwijzen wie de eigenaars van de voertuigen zijn. Het desbetreffende gehuwde koppel is tot op vandaag nog niet geïdentificeerd.